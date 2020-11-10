在新冠疫情蔓延期間，消費者支出一直是英國經濟表現的亮點。但是在英國啟動全國封鎖之前，英國消費者支出卻出現萎縮；另一方面，民眾也趕在大封鎖前開始囤積必需品。

支付卡供應商Barclaycard表示，十月整體消費者支出下滑0.1%，民眾正削減非必要支出，開始囤積雜貨生活品。

另一個英國零售協會(BRC)的調查也顯示類似趨向，消費者支出縮減，並正轉向於食品類商品。

Barclaycard表示，民眾在十月對必需品的支出上升4.2%，三分之一的民眾表示，在潛在封鎖危機出現之前將囤積貨品。北部的蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭率先在十月先行實施封鎖，全英則在11月初實施封鎖措施。

Barclaycard和BRC的調查吻合於之前的商業調查，顯示十月經濟將下滑。

BRC的調查顯示，佔民眾消費支出三分之一的零售支出在十月較去年同期增加了4.9%。對此BRC執行長表示，當時英國各地開始出現封鎖，民眾預期全國大封鎖的來臨，刺激了民眾開始囤貨居家用品和食物供給類商品。

(時報資訊)