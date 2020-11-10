美國製藥巨頭輝瑞與德國生技合作夥伴BioNTech研發的新冠疫苗，後期試驗宣布逾90%能有效防止新冠病毒，成為對抗新冠疫情新里程碑，經濟全面重啟的前景終於出現曙光，國際邊境管制解除、防疫距離通通bye，期望不久後能不戴口罩就可正常生活。航運股、觀光股因疫情首當其衝，曾遭重創的股票周二強勢反彈回歸，航運雙雄的華航(2610)、長榮航(2618)爆大量衝上漲停，並有大量委買掛漲停價買進，觀光股的華園(2702)、晶華(2707)、夏都(2722)、美食-KY(2723)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)、新天地(8940)、六角(2732)、易飛網(2734)、天蔥(2740)、紅馬-KY(2928)、五福(2745)、山富(2743)之15檔衝上漲停，雲品(2748)也觸及漲停價。

台灣疫情相對樂觀，餐飲股、飯店股情況逐漸穩健，下半年至明年營運仍有可為，王品(2727)、豆府(2752)、漢來美食(1268)相繼投入展店、開新品牌。

經營85度C的美食-KY(2723)受惠中美2大海外市場加速回溫，稅後淨利雙位數「雙升」，每股盈餘2.19元，創近9季高點；前10月營收161.89億元，年減16.33%，雖持續處於近6年同期低點，但衰退幅度較前三季17.12%持續收斂。

寒舍(2739)國旅需求增加、餐廳用餐來客數明顯回溫，Q3本業轉盈，虧損仍季減達6成，營運卻已自谷底顯著回升，前三季每股虧損2.71元，上周落幕的ITF台北國際旅展繳出好成績，看好餐飲業務，並推出多元住房專案，盼持續挹注營運成長動能。

高野(2736)前三季每股虧損0.36元，10月營收7313.3萬元，年增28.87%，前10月營收仍年減9.36%。公司在今年8月10日公告董事會決議與子公司富野渡假村股份有限公司簡易合併案，待疫情後，營運仍有戲，盤中高漲觸及13.95元，維持5%以上漲幅。

來看航運股，長榮航Q3虧損創11年來單季最大，前三季幾乎虧掉去年全年獲利，華航則因貨運量下降，Q3轉虧，前三季虧損逾20億元，累計每股虧0.37元，不過雖然長榮航及華航的第3季財報表現不理想，但因為投資人預期未來有新冠疫苗後，國際邊境管制解除可期，對於低迷已久的航空業帶來生機，航空雙雄如沐春風，雙雙跳空直奔漲停，華航超過6萬張買盤掛進，早盤鎖9.25元漲停；長榮航也漲停至12.15元，近4萬張買盤搶進。

(時報資訊)