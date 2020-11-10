台中捷運公司董事長林志盈表示，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕10日宣布，12月19日將舉行台中捷運綠線正式完工通車典禮，當做給市民的耶誕禮物和新年賀禮，完成對市民如期完工通車營運的承諾，為讓市民搶先體驗，從11月16日到12月15日，長達1個月時間，台中捷運綠線將進行試營運，全線18個站，免費開放全國民眾免費體驗試乘。

台中捷運綠線6日獲交通部核准營運，台中市長盧秀燕今日在市政會議上宣布，將自11月16日至12月15日展開試營運，期間民眾只要持電子票證，即可在全線18個車站免費自由試乘，歡迎大家來試乘體驗。

為讓市民搶先體驗，從11月16日到12月15日，長達1個月時間，台中捷運綠線將進行試營運，。（盧金足攝）

盧秀燕說，台中捷運綠線是桃園以南、高雄以北，大中部地區第一條捷運，很多人期待搭乘，「試營運及免費體驗」為期1個月，11月16日至12月6日每日7時至20時開放試乘，平日尖峰時段每5分鐘1班、離峰時段每8分鐘1班，假日全日每8分鐘1班；12月7日至15日依未來正式營運班表，每日6時至24時開放試乘，深夜時段（23時至24時）每15分鐘1班。

台中捷運公司董事長林志盈表示，民眾持電子票證（悠遊卡、一卡通及愛金卡），即可在全線18個車站自由進出，且免費搭乘，進出站不會扣款，若無攜帶電子票證，可至車站旅客詢問處購買。另外，為配合防疫，搭乘捷運請務必全程佩戴口罩，中捷公司呼籲民眾遵守「捷運禮節」，包括站內及車廂內勿飲食、先下車後上車等。

林志盈說，由於年底有很多假期，因應人潮如果太多，也會做人數管控，避免人潮湧入過量，影響捷運安全。

交通局長葉昭甫表示，市府正同步籌備通車典禮，預計年底前正式營運，初步規畫每日營運時間為6時至24時，一般時段班距為5至8分鐘，深夜時段班距為15分鐘，並配合旅客轉乘台鐵、高鐵或特殊活動視情況調整時間，起程票價20元，可使用悠遊卡、一卡通及愛金卡搭乘。

(中時 )