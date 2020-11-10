大陸全國人大代表提出「重建圓明園，加強國家愛國主義文化建設的建議」，大陸國家文物局經商北京市政府答覆稱，遺址以斷壁殘垣告誡後人勿忘國恥，認為重建圓明園缺乏必要的考古及歷史文獻依據，且將改變圓明園遺址被列強破壞的歷史現狀，「應慎重論證其必要性和可行性」。

圓明園為圓明、長春、萬春三園之總稱。康熙四十八年（1709年）始建，嘉慶十四年（1809年）建成，是清代最重要的皇家建築之一。

1860年和1900年先後被英法聯軍和八國聯軍所毀。1988年，圓明園遺址被大陸國務院公佈為全國重點文物保護單位。

澎湃新聞報導，大陸國家文物局在11月5日公開的答覆中指出，「十三五」期間大陸國家文物局和北京市人民政府共同推動大宮門、紫碧山房、如園、舍衛城等遺址考古發掘，以及重要節點本體保護、遺址展示、環境整治等，有效改善圓明園遺址的整體風貌，充分發揮圓明園遺址的國恥紀念地和愛國主義教育基地作用。

大陸國家文物局表示，圓明園遺址不僅是清代皇家園林的重要代表，更是近代中國被侵略、殖民的歷史見證。下一步，大陸國家文物局將與北京市人民政府一同做好圓明園國家考古遺址公園建設，進一步發揮教育、宣傳和展示功能。

(旺報 )