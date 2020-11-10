來自新北市的6名溯溪客昨約2位花蓮友人至萬榮鄉萬里溪溯溪泡野溪溫泉，晚上欲回程時，疑似天色漸暗，視線不佳，竟受困在沙洲上，消防局獲報後，趕緊前往摸黑救人，幫助遊客渡過深度達胸腹的湍急溪水，結束驚險一夜。

消防局二大隊隊長王明忠表示，溯溪客共5男3女，6人來自新北市，到花蓮找2位鳳林當地友人，昨天下午進入萬里溪溯溪泡湯；傍晚5點多見天色變黑，準備回程，一行人走到溪床中央的近20公尺寬的沙洲，見水流湍急，沒攜帶繩索不敢強行過溪，且隊中3女都身材嬌小，最後由其中1名男性趕緊游上岸到萬榮消防分隊報案。

王明忠指出，萬榮分隊約晚上8點半獲報後，立即出動3名救難人員，攜帶繩索照明等器材趕往受困地點，晚上10點抵達7人受困地點，救難人員渡過深到臀部的溪水，引導受困人員過溪，最後在晚上10點55分回到林田山的堤防。

溯溪過程需觀察地形及水流方向，不斷橫渡溪床才能前進，據了解，領隊為曾到萬里溪野溪泡湯1次的一名新北市女生，因此有穿防寒衣和救生衣。王明忠提醒，遊客要溯溪建議早上出發為佳，因冬季天色轉黑較早，不熟悉路況及安全渡溪點的情況下，容易受困，且這幾天山區降雨，水色比較黃濁湍急，溯溪要考慮自身裝備及能力。

新北遊客到花蓮泡野溪溫泉，受困萬里溪沙洲，消防局獲報立即派員前往救人。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

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