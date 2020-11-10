張忠謀擔任APEC領袖代表。

蔡英文總統今天宣布由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表參與本月20日將舉行的亞太經合會議（APEC）領袖峰會，她也交付代表團兩大任務，宣示臺灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，並達成加強臺灣跟各國的連結，鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。

受新冠肺炎疫情影響，APEC上半年取消或延後多數會議及活動。由於疫情仍在全球延燒，APEC經濟領袖峰會將於11月20日登場，主辦會員馬來西亞決定以視訊方式恢復舉辦。這也是APEC自1989成立以來，首次以視訊方式舉辦。

蔡英文今天宣布由張忠謀出任領袖代表，張忠謀首任出任領袖代表是在2006年前總統陳水扁執政時期，蔡英文上任後，前兩年都派親民黨主席宋楚瑜為領袖代表，2018年起改派台積電創辦人張忠謀出席，連同這次，已是蔡英文第3度派張忠謀代表參與。

蔡英文總統（左）宣布由台積電創辦人張忠謀（右）擔任APEC領袖代表。（黃世麒攝）

蔡英文總統（中）宣布由台積電創辦人張忠謀（左）擔任APEC領袖代表。右為張忠謀夫人張淑芬。（黃世麒攝）

以下是蔡英文總統的談話內容：

第28屆APEC「經濟領袖會議」，今年因為全球疫情的影響，即將在11月20號以視訊的方式舉行。今天，我要正式宣布，我們將再次邀請張忠謀創辦人，擔任我國的領袖代表。

首先，我要感謝張領袖代表，三度同意代表我出席這場重要的國際會議。過去，張領袖代表參與APEC經濟領袖會議，對於促進臺灣和其他夥伴國家的合作，成果非常豐碩。

張領袖身為台積電的創辦人，對於科技和數位產業前景，具有卓越的觀點。今年正值全球供應鏈重整的關鍵時刻，我們能夠再次借重張領袖代表的經驗，將臺灣對區域發展的貢獻，以及對未來的規劃和建言，清楚傳達給所有APEC成員，這不但是一個最適當的選擇，同時也非常具有意義。

我要代表國人，向張領袖代表及全體團員表達最高的謝意和期許。今年APEC的年度主題，是「優化人民潛力，共享韌性繁榮未來：調整、優先、進展」。

面對全球疫情衝擊，今年度的「經濟領袖會議(AELM)」，也會邀請各國領袖，針對如何促進全球進行共同防疫，以及繼續深化永續且創新的經濟成長，還有對於提出「APEC後2020願景」，來共同發表意見。

我們期許張領袖代表、以及代表團所有成員，積極參與本次會議的各項議題討論，同時可以達成以下兩項任務。

第一，再次宣示臺灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解我們所做出的努力；臺灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。

防疫是全球性的議題，沒有一個國家可以置身事外。國際社會的所有成員，必須不分彼此，共同合作，才能面對挑戰。

臺灣已經進行許多防疫物資的捐贈和合作交換，也和許多國家共商防疫策略，分享研究成果，希望能一起繼續推動快篩、疫苗、藥品的研發。

期許張領袖代表能夠向APEC會員傳達臺灣願意繼續貢獻豐沛的公衛專業、醫療能量和防疫經驗，以強化亞太地區醫療公衛體系，以及全球的防疫工作。

第二，希望代表國能夠達成加強臺灣跟各國的連結，鞏固臺灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。

面對全球供應鏈重組的時刻，我們要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓臺灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長。

此外，我們也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化臺灣在APEC的參與，協助臺灣企業進行多元全球布局，透過和重要夥伴國家合作，結合彼此的不同優勢，共創雙贏。

張領袖代表具有業界多年豐富經驗，對於數位時代的跨國經濟整合，也有獨到的見解。

相信張領袖代表，一定能夠帶領團員，強化臺灣和APEC夥伴國家的合作關係，為臺灣找到最關鍵的利基。我們今年的APEC代表團，一定可以圓滿完成任務。

最後，預祝張領袖代表及所有團員與會順利，也再次感謝各位為促進臺灣的國際參與所做的貢獻及努力。

(中時 )