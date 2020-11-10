台灣奧迪A5 Sportback轎跑車新上市 10:452020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全新Audi A5 Sportback轎跑車在台上市。圖／業者提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣奧迪汽車宣布，上市全新2021年式Audi A5 Sportback，共推出40 TFSI、40 TFSI S line、45 TFSI quattro S line等三款車型，全車系搭載12V輕型複合動力系統、Matrix矩陣式LED極光頭燈組、10.1吋MMI觸控螢幕、Audi swerve assist撞擊閃避輔助、Audi turn assist左轉預警輔助、車室置物套件、高光澤內裝套件等總值最高達30萬元的配備，三款車定價分別為230萬、246萬與293萬元。 (工商 ) #全新 #Audi #Sportback #TFSI #台灣奧迪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣奧迪A5 Sportback轎跑車新上市 10:452020/11/10 財經 台灣之星慶雙11 5G雙飽299元 04:092020/11/10 產業．科技 咖樂迪進駐台茂 2021攻中南部 04:092020/11/10 產業．科技 2020 BMW世界盃業餘高爾夫錦標賽 台灣決賽完美落幕 10:092020/11/10 汽車情報-汽車新聞 台灣大哥大總經理林之晨：擁抱5G 翻轉電信全新服務模式 04:092020/11/10 財經要聞 新神車Corolla Cross 創下上市滿月累銷破萬台灣新紀錄 09:592020/11/10 財經 國泰投信總經理張雍川：抓住台灣5G投資商機 成當務之急 04:092020/11/10 財經要聞 怡利電抬頭顯示器 陸銷量亮眼 04:092020/11/10 產業．科技 全新Surface Laptop Go 在台開賣 04:092020/11/10 產業．科技 果然是神車！和泰車CROSS上市滿月 接單破萬 09:542020/11/10 財經 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 陳其邁宣佈高雄輕軌復工 2023年底全線通車 - 財經 - 工商 拜登沒川普硬 2陸廠起死回生？爆下一波台股大贏家 - 財經 川普政府沾光疫苗遭輝瑞打臉 再駁選後才公布陰謀論 - 財經 《國際社會》輝瑞疫苗 英國已訂購4000萬劑 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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