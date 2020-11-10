台灣奧迪汽車宣布，上市全新2021年式Audi A5 Sportback，共推出40 TFSI、40 TFSI S line、45 TFSI quattro S line等三款車型，全車系搭載12V輕型複合動力系統、Matrix矩陣式LED極光頭燈組、10.1吋MMI觸控螢幕、Audi swerve assist撞擊閃避輔助、Audi turn assist左轉預警輔助、車室置物套件、高光澤內裝套件等總值最高達30萬元的配備，三款車定價分別為230萬、246萬與293萬元。

(工商 )

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