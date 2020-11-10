由於金管會質疑日盛金現行的董事陣容裡，有「明天系」色彩的董事代表人，據了解，在上週四建高控股董事長陳銘達拜會金管會，親自了解主管機關對於「中資」的疑慮之後，可能更換由建高控股派駐在日盛金的法人董事代表人，據透露，被金管會點名有「明天系」色彩的二席董事，一位是以香港商Capital Target Limited名義派駐的法人董事黃旭新，另一位則是獨立董事鄧澤霖。

金管會上週四由銀行局長出面，召建高控股，也是建群集團董事長、最大股東陳銘達赴銀行局報告說明是否為大陸明天系掌門人肖建華的股權代持人、以及陳銘達擬整合建高控股其他自然人董事的股權問題。儘管此次會面未有主委或副主委出面，但銀行局除了局長之外，包括副局長、主秘全都參與約一小時半的會談，陣仗相當大，也顯示金管會高度重視日盛金在市場傳言已久的「中資」問題，希望藉此機會作一個徹底的處理之外，也要釐清陳銘達與肖建華之間的關係究竟如何。

據消息人士透露，之所以會提及到日盛金現行董事更換的問題，是由於銀行局與陳銘達在會談過程中，陳銘達明確表達他目前持股建高約52％的股權，因此有絕對主控權，後續也擬整合另兩位加拿大籍華人在NBS的股權，成為建高100％的控股者。對此銀行局官員隨即指出，他們看過日盛金目前董事的背景資料，其中由建高派駐在日盛金的法人董事代表人黃旭新，以及所推派的獨立董事鄧澤霖，從他們過去的資歷等來看，疑與「明天系」有密切的關係，接著官員向陳銘達表示，如果陳真如所說，對建高持股有主控權，希望能對此先作處理來證明其主導性。

目前建高派駐在日盛金的董事群裡，除了楊智光是台灣人，其他的國籍都是美國、英國，或是香港籍的華人，包括黃旭新為美籍、鄧澤霖為英籍，若以這二人的經歷來看，兩人都有出任香港恆富控股的執行董事或董事。

這樣的資歷背景如何與「明天系」產生關聯？據了解，黃旭新之前在2007年曾擔任過「北控水務集團」的執行董事，北控水務集團上游母公司就是大陸北控環境建設，是肖建華名下投資事業，而香港恆富控股則由在2019年出任北控執行董事的李海楓以近50％股權持有之外，同時也是恆富控股董事長，而鄧澤霖、黃旭新分別在2017年、2013年出任該公司的執行董事，上述的控股公司與人脈之間的環環相扣，使得金管會在向陳銘達關切日盛金現行董事的背景時，直接點名這二人，可說是金管會「考驗」陳銘達對建高主控權的第一份作業，如何處理，將考驗陳銘達的智慧。

(工商 )