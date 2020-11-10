永新-KY第三季每股淨利0.71元 10:392020/11/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 永新-KY（4557）公布第三季財報，單季合併營收3.82億元，營業利益0.63億元、年增36.96％，稅後淨利0.28億元、年減48.15％，EPS為0.71元。 累計前三季合併營收10.44億元，營業利益1.38億元、年減13.75％，稅後淨利1.08億元、年減29.87％，EPS為2.71元。 (工商 ) #永新-KY #營業利益 #稅後淨利 #EPS #每股淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 智伸科 前三季每股賺4.62元 04:092020/11/10 證券．權證 陽信銀前十月每股賺1.23元 04:092020/11/10 金融．稅務 《其他股》超強 南六前3季每股純益衝至14.14元 08:182020/11/10 財經 中再保前三季獲利 年增四成 04:092020/11/10 金融．稅務 金控前十月獲利新高在望 04:092020/11/10 財經要聞 橙的Q3虧轉盈 每股賺0.53元 04:092020/11/10 證券．權證 鼎炫 前三季賺贏去年全年 04:092020/11/10 證券．權證 《資訊服務》緯軟Q3創高 前3季每股盈餘5.59元 08:182020/11/10 財經 《生醫股》佐登-KY Q3EPS1.46元 Q4有機會再攀高 08:182020/11/10 財經 臺灣產物前10月份每股稅前盈餘1.81元 09:342020/11/10 財經 財經熱門新聞 東洋代理破局錯過最快問世疫苗 今年5000萬劑台灣沒份 - 財經 六都站前房價比一比 最強在這裡 - 財經 - 工商 金融業跟進 最大尾牙取消潮來了 - 財經焦點 - 中國時報 MSCI調整前夕法人預言 四檔挑戰新成分股 兩檔提防遭移除 - 財經 - 工商 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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