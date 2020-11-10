永新-KY（4557）公布第三季財報，單季合併營收3.82億元，營業利益0.63億元、年增36.96％，稅後淨利0.28億元、年減48.15％，EPS為0.71元。

累計前三季合併營收10.44億元，營業利益1.38億元、年減13.75％，稅後淨利1.08億元、年減29.87％，EPS為2.71元。

(工商 )

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