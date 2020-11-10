光芒菜鳥阿羅薩雷納(Randy Arozarena)獲頒今年的「貝比魯斯獎」，也就是2020年季後賽MVP。阿羅薩雷納20戰繳出29安、10轟、14打點、0.377打擊率、1.273攻擊指數的驚人成績，獲得紐約棒球作家64.3%選票，擊敗冠軍隊道奇投手柯蕭(Clayton Kershaw)與游擊手席格(Corey Seager)。

席格是世界大賽MVP、國聯冠軍戰MVP，這足以說明他季後賽的出色。但是來自古巴的阿羅薩雷納更厲害，他一口氣刷新季後賽菜鳥的「最多轟」「最多安」，後者原先是洋基傳奇人物吉特(Derek Jeter)的紀錄。

這一部分是多虧了擴充場次的季後賽，光芒與洋基、太空人都打好打滿。洋基吉特在1996年創下安打紀錄只用了15場。這個獎項以「棒球之神」貝比魯斯冠名，魯斯7次世界大賽冠軍，打擊率0.326、15轟、33打點。他那個年代的季後賽只有世界大賽，不像今日需要打這麼多場。

此外洋基勒瑪修(DJ LeMahieu)獲選「年度最佳紐約球員」，中繼投手布瑞騰(Zack Britton)獲選「年度好人獎」，外野手史坦頓(Giancarlo Stanton)獲選「年度公共服務獎」。其中「好人獎」是布瑞騰對於外界的傳言有問必答的意思，他提供媒體很多材料可以寫。

(中時新聞網)