說起華人音樂界傳奇歷史，不可不提到1987年出道的「草蜢隊」，蔡一智、蔡一傑、蘇志威因參加選秀而被恩師梅艷芳相中簽約，組成「草蜢」發唱片一炮而紅，擁有〈半點心〉、〈忘情森巴舞〉、〈失戀陣線聯盟〉等眾多代表金曲，其中，〈寶貝對不起〉當年紅到幾乎全體台灣人都會唱，但近日成員蔡一傑鬆口表示，這首歌背後暗藏靈異故事。

「草蜢」成員蔡一傑最近作客《音樂說》電台節目，聊聊出道至今的心路歷程，提到1993年推出的代表作〈寶貝對不起〉，蔡一傑竟說這首歌背後藏了靈異故事，但其實很感動。

蔡一傑說上海有家百貨公司，會定時播放〈寶貝隊不起〉這首歌，連續放了10年沒更換，原因是該處盛傳之前是亂葬崗，不乏有枉死的孩童，因此開了百貨之後，不時會有兒童的靈魂出來搗亂，公司某天偶然播放〈寶貝對不起〉，竟然就沒再發生怪事，因此決定每天都播放，蔡一傑說，因為歌詞「寶貝對不起」，彷彿在跟這些孩子鬼魂道歉一樣，意外安撫了他們的靈魂。

而除了在上海某百貨公司被放以安慰亡靈外，蔡一傑說台灣也愛用這首歌，但目的不同，是撫慰生者，透露獄中會播放廣播節目，有些受刑人會寫信到電台，用這首歌表達對家人的虧欠，因此更增加〈寶貝對不起〉的傳唱度，蔡一傑看到自己的歌，能給人們帶來撫慰的功能，覺得欣慰，「自己的音樂可以感動這麼多人，真的人生無悔」。

(中時新聞網)