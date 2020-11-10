惡漢摸黑砸車 警鎖定三特定對象 10:462020/11/10 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方調閱周邊監視器發現嫌疑人為3人共乘2部機車前往，將機車停路口後後步行至案發地點毀損車輛。(民眾提供／馮惠宜台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中34歲唐姓男子4日晚間將自小客停在崇倫街租屋處門口，未料第二天上午8點出門卻發現車窗玻璃遭砸，唐男立即向轄區分局報案，警方調閱監視器鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案說。 唐男也將自身遭遇PO上爆料公社直言自己與人無糾紛、結怨，凌晨4點20警方巡邏車剛過，4點38分車子就被砸，還呼籲犯嫌趕快去自首。 台中市三分局偵查隊長高庭煌指出，經調閱周邊監視器發現嫌疑人為3人共乘2部機車前往，將機車停路口後後步行至案發地點毀損車輛，犯案後即騎乘機車逃逸，目前已鎖定特定對象積極查緝中。 (中時 ) #機車 #監視器 #發現 #查緝 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前南市議員棄政從商 開虱目魚小吃店遭砸 家屬：有藏鏡人唆使 16:352020/11/09 社會 羅東群聚鬥毆釀1死 警4小時破案逮人 10:502020/11/09 社會 惡老闆 把員工當沙包打 04:092020/11/10 地方新聞 原料謊稱毒品 男子成功躲釣魚仍吃詐欺官司 17:412020/11/09 社會 男亂丟垃圾逃跑遭輾斃 駕駛扛責？網：無罪機率大 10:282020/11/09 生活 電動機車年增率減少逾5成 立委批補助搞錯對象 12:412020/11/09 生活 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 19:262020/11/09 社會 保護傘潑糞案4嫌起訴 檢警查出錢是大陸金主支付 09:522020/11/09 社會 獵鳥人遭突襲腦羞踩爆籠中鳥 動保人員泣訴：全都保育類 08:542020/11/10 搜奇 保護傘潑糞案 起訴4嫌 04:092020/11/10 地方新聞 社會熱門新聞 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 女兒遭男友強拍裸照 父親氣炸！全家出動用狠招加倍奉還 - 社會 高中女控告學校老師性侵！師遭學校開除不服上訴 判決曝光 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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