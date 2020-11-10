台中34歲唐姓男子4日晚間將自小客停在崇倫街租屋處門口，未料第二天上午8點出門卻發現車窗玻璃遭砸，唐男立即向轄區分局報案，警方調閱監視器鎖定特定犯嫌，將積極查緝到案說。

唐男也將自身遭遇PO上爆料公社直言自己與人無糾紛、結怨，凌晨4點20警方巡邏車剛過，4點38分車子就被砸，還呼籲犯嫌趕快去自首。

台中市三分局偵查隊長高庭煌指出，經調閱周邊監視器發現嫌疑人為3人共乘2部機車前往，將機車停路口後後步行至案發地點毀損車輛，犯案後即騎乘機車逃逸，目前已鎖定特定對象積極查緝中。

(中時 )