國民黨今日第8度占領議場杯葛施政報告，要求執政黨為進口萊豬一事道歉，並質疑民進黨已和美方簽訂開放萊豬契約。行政院長蘇貞昌今日於立院受訪時表示「沒有簽」，且馬政府開放萊克多巴胺美牛，人民也吃了8年，現在開放萊豬，會根據國際標準，嚴格管理、清楚標示。
而近期傳出世界衛生大會(WHA)台灣又沒受邀，蘇貞昌也回應，絕大多數國家都力挺台灣參加WHA，防疫要大家一起來，中國卻以政治因素阻擋防疫做最好的台灣，貢獻經驗智慧，不但是對台灣的打壓，也是對全世界的破壞，防疫出現破口，會讓越來越多國家人民站出來譴責中國。
另也傳出目前美國和德國合作研發的新冠肺炎疫苗在第3期臨床實驗分析顯示，其預防效果達90％，一旦疫苗問世，台灣何時能取得？蘇貞昌說，各國在競爭，我們也在研發，也循管道，跟能夠取得疫苗的國家進行相關協議，都有團隊在進行，希望爭取最先最有效，希望國內疫苗早日研發，都支持。
(中時 )
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