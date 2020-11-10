大陸全國人大常委會DQ(取消資格)泛民草案曝光。香港01報導，今起在北京召開的人大常委會會議將加增加有關香港的議程，至少4名民主派議員將因而被褫奪議員資格，相關草案不會具體提到任何議員名字，但會為香港制定一套憲制框架，當中包括定立「愛國者標準」，港府日後要基於此草案，去檢視特區公職人員是否符合愛國者標準。倘未符合，將褫奪其職位，理據包括違反宣誓誓言（《基本法》第104條）。

消息指出，根據草案中有關「愛國者」的定義，特區公職人員必須擁護基本法及效忠特區政府，故之前報名參選立法會選舉，曾被選舉主任裁定違反基本法及沒有忠誠效忠特區政府的四名議員，當時雖因延任一年而逃過一刧，但在新的憲制框架下，港府仍很有可能DQ四人。

在原定九月立法會選舉中被褫奪資格的四人為公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。至於區議員會否被波及驟生DQ風險，消息指暫時未有明確訊息。

另外，港澳辦副主任張曉明將於下周到港出席官方活動，屆時張曉明會就這次人大常委會DQ行動說明。活動出席者主要為港府官員，但張曉明的講話將是面向整個香港社會，進一步詳細講解有關理據。

昨日，19名非建制派議員已公開表明，若人大常委會「落刀」DQ民主派議員，他們將「義無反顧，集體總辭」。

(中時 )