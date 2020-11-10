北市府為鼓勵民眾將化糞池改設汙水坑、管線銜接至公共汙水下水道，祭出每處最少5萬2000元、最高12萬元的補助經費。（報系資料照）

天氣炎熱時，糞管總是惡臭撲鼻，但許多民眾因擔心要負高額的室內改管及化糞池填除費用，遲未辦理接管、改設汙水坑，北市府為鼓勵市民配合，不僅免費提供接管服務，更擴大補助對象、提高補助經費，金額自5萬2000元到最高12萬元不等，補助條件全國最優，歡迎市民踴躍申請。

衛工處長林昆虎表示，北市接管戶數達89萬餘戶，占全市79.75％，普及率全國最高，獲內政部營建署去年的「汙水下水道建設計畫考核評鑑」全國之冠，但北市目前尚有約22萬戶，因面臨施工條件不足、都更程序，無接管意願，或是位於山區、老舊社區等各種原因而遲未辦理接管。

林昆虎說，北市除維持每年接管1萬戶的目標外，首度放寬申請條件並加碼補助金額，只要是1999年2月13日前領得建造執照的合法建物，經委託技師公會的專業技師免費鑑定符合補助規定者，每處接管、改設汙水坑，最少補助5萬2000元，最高達12萬元。

衛工處指出，早期建物汙水管線多老舊、易堵塞，使用化糞池雖能簡易處理汙水，但經常造成蚊蠅孳生、蟑螂橫行，尤其到了夏天氣溫升高，更發出難以忍受的異味。

營運管理科長林佳雯說明，北市不僅免費辦理汙水接管，更提供補助金，自2010年辦理補助迄今，已有400餘棟公寓大廈完成改管並領取補助，鼓勵住戶廢除化糞池，提升居住環境品質，可省下抽水肥的費用，顧好荷包。

(中時 )