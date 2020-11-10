港姐出身的周海媚是演藝圈著名的凍齡美魔女，她不只保養有術，同時還演活金庸名著《倚天屠龍記》的周芷若，成為她的代表作，事業得意的周海媚，在感情上卻是小姑獨處，不過她仍樂於享受單身，而當周海媚聽到31歲女網友感嘆自己被催婚後，她也霸氣回應。

周海媚霸氣回應單身：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？」（圖／取材自微博）

周海媚近日登上大陸直播節目，當她聽到有一位自稱是31歲的女網友因為常被催婚，而不知道怎麼應對，周海媚隨即說：「我54歲了，我也沒結婚，怎麼了？難道我不活了？不結怎麼樣了？我活得可高興了」。

周海媚不只霸氣回應，她也進一步提到：「學會喜歡自己，不要活在別人的嘴巴裡」，字裡行間也流露出她相當享受單身的樂趣。其實這已不是周海媚第一次回應單身，她日前被網友問到「為什麼不生個孩子來帶？」還讓她動怒回應：「與你何干？」

下個月將迎接54歲生日的周海媚雖然小姑獨處，不過她選擇和5隻毛孩子相伴，周海媚日前還為其中一隻狗狗慶祝9歲生日，不難看出她在毛孩子身上放了許多心思。

(中時新聞網)