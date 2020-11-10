國立台灣科技大學遴選委員會今（10）日公告校長遴選結果，台大機械系特聘教授顏家鈺經出席委員投票過半數同意，獲遴選為台科大第8任校長，後續將由台科大報請教育部聘任，新任校長明年2月1日就任。

台科大表示，該校校長遴選委員會今年5月開始對外徵求校長候選人，9月公告江維華（台科大建築系）、鄭正元（台科大機械工程系）、顏家鈺等3位候選人名單，於10月21日經編制內講師以上專任教師及專業技術人員行使同意權投票結果，鄭正元、顏家鈺達領票人1／2同意票數，並提校長遴選委員會第4次會議審議並遴選。

台科大表示，該校校長遴選委員會昨日第4次會議以無記名投票方式作成決議，顏家鈺經出席委員投票過半數同意，獲選為台科大第8任校長。

顏家鈺畢業於清華大學動力機械系，之後赴美留學，取得美國加州大學柏克萊分校博士學位，研究專長為奈米操控、嵌入式系統、精密伺服等，曾獲國科會傑出研究獎，並任台大工學院院長、台灣機器人學會秘書長等職。

由於江維華、鄭正元都是台科大教授，江維華剛卸下台科大副校長身分，不過校長一職卻由非台科大的顏家鈺搶下，令外界相當驚訝。不過有教授認為，不計「血統純正」而單看能力，才是健康現象。

(旺報 )