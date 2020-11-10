在美國總統川普在多處提出選舉訴訟但接連失利之後，川普政府終於要對選舉爭議出手！據美聯社報導，川普的忠實盟友、司法部長巴爾授權聯邦檢察官調查任何關於2020年總統大選「可能的」選舉舞弊指控，並表示「關於違規的指控，只要有明顯、屬實且可信，可能會造成聯邦內個別州的選舉結果」，不過美聯社也指出，在選舉最終結果前，過往司法部通常會禁止如此公開行動。

川普的忠實盟友、司法部長巴爾授權聯邦檢察官調查任何關於2020年總統大選「可能的」選舉舞弊指控；但美聯社也指出，在選舉最終結果前，過往司法部通常會禁止如此公開行動。

報導指出，當前沒有確切證據證明選舉舞弊，且民主黨的總統當選人拜登在多處戰場州取得穩定領先，未有足夠扭轉選舉結果的的不當計票或者非法投票事蹟。事實上，來自共和黨與民主黨兩大黨的選舉官員早已公開聲明，雖然選舉中仍出現如計票機當機與選票遺失等常見問題，但選舉過程大體上仍算順利，不過川普仍堅決不承認敗選。

美聯社根據取得巴爾（William Barr）給檢察官的備忘錄指出，「關於違規的指控，只要有明顯、屬實且可信，即可進行調查，可能會造成聯邦內各別州的選舉結果」；另外，「明顯但不足以影響州內選舉結果」的相關指控應該延遲受理，直到大選最終結果出爐後辦理。另外，巴爾也授權檢察官以「初步聽證」方式，檢視是否有進一步調查的證據存在。

報導指出，美國各州到12月8日前仍可受理如重新計票或針對結果訴諸法庭等解決選舉爭議行為，而最終結果將在12月14日的選舉人投票決定。此外，巴爾一向被外界視為川普忠誠盟友，如他在大選前就替川普大力宣傳郵寄投票會有選舉舞弊可能，即使多份研究早已證明此種指控站不住腳。此外，報導也指出，通常司法部不會在大選結果出爐之前針對大選進行公開調查，除非大選結果確實受到明確舞弊行為影響。

不過，一名要求匿名的司法部官員表示，巴爾並非受到川普或者白宮與議員的要求，才對聯邦檢察官發出此一備忘錄。

(中時新聞網)