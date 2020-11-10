內政部上午發布今年第2季全國及六都住宅價格指數及房價所得比資訊。其中全國住宅價格指數為105.39，較上季微幅上升0.67％；6都方面，台南市及台中市較上季上升1.31％及1.19％，其餘4都上升幅度均在1％以內。6都中台北市房價仍負擔最重，要14年不吃不喝。

6都住宅價格指數與上季相較，新北市、台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市分別較上季上升0.20％、0.09％、0.68％、1.19％、1.31％及0.38％。

內政部說明，全球經濟因受疫情衝擊衰退，各國振興經濟政策陸續出爐，尤其美國祭出貨幣量化寬鬆政策。我國因辦理防疫工作預先部署防範得宜，疫情及早受到控制，減緩疫情對國內經濟的影響；此外，今年第2季5大銀行新承作平均房貸利率降到1.363％，住宅貸款餘額也達到新台幣7兆5711億元，住宅價格指數的微幅上漲，顯現疫情環境下，國內不動產市場並未受到重大衝擊，惟就市場價格上漲狀況仍需持續關注。

內政部今天也發布今年第2季全國及6都房價負擔能力指標，受惠於房貸利率調降，今年第2季全國房貸負擔率34.64％，相較上季減輕0.66％，較去年同季減輕1.42％，為2016年以來負擔最輕；而房價所得比為8.66倍，相較上季上升0.04，較去年同季下降0.13。本季全國中位數住宅價格較上季提高1.11％，中位數家庭可支配所得上升0.68％，今年第2季5大銀行新承作平均房貸利率由1.607％降為1.363％，故房貸負擔率減輕主要是利率降低所致。

內政部表示，本季6都房貸負擔率部分，除台北市房貸負擔率為57.57％，較上季上升0.51％，為房價負擔能力過低等級外，其餘5都房貸負擔率均為減輕下降。第2季房價所得比，全國為8.66、新北市為11.51、台北市為14.39、桃園市為7.42、台中市為9.60、台南市為7.29、高雄市為7.27。

本季各市縣房價負擔能力，可合理負擔等級計12個(桃園市、台南市、高雄市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市)；略低等級計6個(台中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、花蓮縣)；偏低等級為新北市；過低等級為台北市。其中，房價負擔能力由略低等級提高至可合理負擔等級的縣市有桃園市、台東縣、澎湖縣3個。整體而言，受惠房貸利率調降，今年第2季房價負擔能力變好。

(中時 )