大陸網路小額貸款新規實施後，騰訊全資持有的深圳財付通網絡有限公司11月4日發生工商變更，註冊資本增加1.5倍，從人民幣（下同）10億元上升至25億元。

而9日財付通再次發生變更，創辦人兼首席執行官馬化騰退出財付通法定代表人職務，由副總裁林海峰接任。騰訊早盤挫2.73％，現價報605.5港元，成交62.31億港元。

針對兩次工商變更，騰訊先後回應稱，財付通註冊資本增資為正常的調整，8月已啟動調整計劃，10月完成監管備案。

至於財付通法定代表人變更，騰訊指，是基於公司管理結構優化需要做出的正常調整，此前向主管部門提交變更申請，並於10月獲人行批准。

財付通成立於2006年，經營範圍包括電子商務、電子支付、支付結算和清算系統的技術開發；計算機技術服務等。騰訊為大股東持有95％股權，馬化騰為實際控制人，受益股權約54.29％

中銀保監會及人行9日晚間就網路小額貸款業務管理暫行辦法公開徵求意見。意見明確，小貸公司開展助貸或聯合貸款業務的，在單筆聯合貸款中，小貸公司出資比例不得低於30％；而且未經銀保監會批准，網路小額貸款業務不得跨省級行政區域開展網絡小額貸款業務。這反映大陸對金融監管趨嚴，最新推出的監管措施大幅提高對網路小額貸款的監管要求。

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