變壓器大廠華城電機第三季營收及獲利均報佳音，第三季EPS攀升至0.66元，前三季EPS達1.16元，雙雙改寫同期新高。

華城董事會承認第三季及前三季財報，第三季合併營收23.81億元、營業淨利2.07億元、淨利歸屬母公司1.74億元、EPS攀升至0.66元。第三季合併營收58.66億元、營業淨利3.53億元、淨利歸屬母公司3.04億元，EPS達1.16元，改寫同期新高。

華城生產變壓器起家，以往都是搶攻台電停置式變壓器等政府標案為主。近年開始布局離岸風電及電動車充電站等綠能產業，先後獲海洋、台電示範風場及海能離岸的變電站及陸域電力系統統包工程或風機塔內變壓器訂單，今年9月又獲CIP彰芳暨西島離岸風電機的艙組裝廠工程合約，目前在手訂單約40億元。

華城布局電動車充電站大有斬獲，幫特斯拉電動車在台建置電動車充電樁外，也獲台灣賓士青睞成為賓士電動車充電設備暨營運合作商，並在台北內湖設置首座自有品牌EVALUE電動車充電站8月營運，陸續在科學園區、購物中心、飯店及高爾夫球場等設置充電合作站。預計2021全台建置20座快充設備及240座城市充電設備，將成為未來營運成長新動能。

法人預估，華城今年合併營收可望突破80億元，改寫歷史新高。

(工商 )