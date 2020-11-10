電梯大廠崇友實業第三季因台大醫院、淡水民權路建案大型汰換電梯完工入帳而受惠，第三季EPS攀升1.22元，改寫歷年同期新高。10月營收達3.36億元，創歷年同期次高。法人預估，崇友第四季新梯出貨邁高峰，今年合併營收有望改寫歷史新高。
崇友第三季財報出爐，第三季合併營收攀升至13.03億元、稅後淨利2.17億元、EPS達1.22元，分別比去年同期成長34.01％、38.86％及38.64％。崇友表示，主要是大型新梯及汰舊換新業務訂單入帳，帶動第三季營運繳出歷年同期新高的成績。
崇友表示，第三季台大醫院、淡水民權路大型汰換電梯完工入帳，推升汰舊換新業務占新梯營收比重較去年同期19.45％倍增至41.42％，汰舊換新業務營收目標也提前達陣。
崇友指出，因國人對於電梯安全意識抬頭，新梯保固期滿後超過八成轉入維保業務，帶動崇友維修保養、汰舊換新業務銷售動能強勁，10月營收3.36億元，比去年同期微幅衰退0.72％，改寫創歷年同期次高，前十月累積合併營收36.89億元，比去年同期成長6.50％。
(工商 )
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