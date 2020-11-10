高人氣高話題的日本的連鎖品牌「藏壽司」，10日在桃園開幕首間街邊店，暫時滿足國人偽出國大嗑日本壽司的感受。台灣房屋集團統計藏壽司六大據點，一公里內的住宅平均房價，3年來，房價漲幅最大的是「台中中清路店」周邊住宅，達15.6％，其次是「青埔領航南路店」漲7.4％，和「三重捷運路店」漲4.2％。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今年10月「亞洲藏壽司」股票掛牌，也引起市場高度關注，日商插旗設店，不僅在商圈有導客效應，也成為房市風向的另類指標，觀察這六間「土藏造型街邊店」選址，有三大特點：首先，都位於「新興重劃區域」，才有足夠遼闊的基地完整複製日本街邊店的樣貌；第二，偏好選擇具有發展潛力的區域；第三，看準消費人口與人口成長區，加上「藏壽司」具話題又吸引人潮的商家進駐後，有機會帶動其他店家進駐意願，或是重點區域的特性因而設立據點。

位於台中單元8重劃區內，住宅房價漲幅奪冠的「台中中清路店」，最新實價登錄統計，周邊住宅房價由3年前每坪23.8萬元，來到2020年每坪27.4萬元，足足漲幅達15.6％；與台中市北屯區住宅均價每坪20.3萬元相較，更高於區域房價35％。江怡慧分析，因單元八重劃區，是台中市區內極稀有的重劃區土地，加上水湳經貿園區帶夯區域發展利多，以及緊鄰逢甲大學與僑光科技大學的優勢，生活機能充沛且豐富，休閒娛樂與商業活動熱絡，因此相當看好區域的價值，有機會與七期和西區媲美，甚至成為台中新戰區。

房價漲幅第二名的「青埔領航南路店」，所於青埔高鐵特區，2020年周邊房價來到27.5萬元，較3年前的每坪25.6萬元相比，成長了7.4％，若與中壢區平均房價相比更高達36.8％。

台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇表示，購屋族除了看準交通建設外，受惠航空城計劃、亞洲矽谷計劃等國家級的建設，現有桃園國際機場、高鐵與機場捷運利多交通便捷性高，區內鄰近國道具南來北的絕佳優勢以及近雙北地區，加上休閒輕旅概念夯，如新光影城、IKEA、置地廣場與XPark水族館，新興區域機能逐漸成形，也都成為拉抬房市需求的關鍵，看好未來區域的發展亦是吸引大型日商插旗展店的主因。

周邊房價漲幅4.2％居三的三重捷運店，江怡慧表示，雖然二重疏洪道重劃區是近年才開始發展的，但附近有發展成熟的三重集美商圈，學區等，生活機能上還算是相當完善，此外二因有著「雙捷運站」，包括機場捷運以及捷運新蘆線的優勢，加上鄰近大都會水岸公園，雖然是新興發展的重劃區，也因此受到建商、企業主、投資置產客的喜愛，讓房市有撐。

(工商 )