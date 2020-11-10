昨日股價飆漲的自行車族群，在獲利了結的賣壓出籠下，出現一日行情，尤其是自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），10日開盤瞬間翻黑大跌、跌幅平均在5-7%！

外資圈近日紛紛調高巨大的目標價、最高調升至355元，外資9日還進場買超巨大1300多張。不料，投資人今早卻打臉外資，巨大一開盤隨即爆量大跌、最低下殺到275元，大跌了17.5元，跌幅近6%，成交量達1900多張！

美利達盤中跌幅也逾6%，股價最低來到263.5元、下跌了17元，成交量破1300張；桂盟甚至重挫近7%，股價最低點下殺至211元，大跌了16元！

巨大集團第3季每股盈餘高達3.95元，創單季新高，外資圈看好第四季淡季不淡，共4家給予加碼、買進與優於大盤評等；其中，港系、歐系外資調升目標價至352元、340元。

美系外資發布研究報告表示，儘管需求強勁，巨大營收成長動能仍受限於產能及零組件缺貨等因素，但並不影響巨大的穩健營運及產業領導地位，預期巨大今年第四季營收將年增14%，優於先前推估的年增10%，維持 「加碼」投資評等與目標價355元。

(工商 )