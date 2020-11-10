美大選不確定因素排除、輝瑞新冠疫苗傳出好消息，周一道指刷新紀錄，日韓股市今日隨之開高，不過，美股期指早盤翻黑影響，台股氣勢受挫，今日開低38.82點、為13090.65點，台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)皆休兵，由觀光、航空及塑化族群領軍，台股多空在平盤處展開攻防。分析師指出，台股今日在平盤附近震盪，挾著新冠疫苗出現希望，指數力守萬三，之前弱勢的個股觀光、航空等鹹魚翻身，預期短線題材反應過後應該會休息一下，選股留意第三季財報優於預期、10月營收創新高族群波段操作。

在盤面上，觀光族群剽悍飆漲，類股指數開高飆升6.86％至93.57點，創7月初以來近4個月波段高點，早盤維持逾6.5％漲幅，領漲盤面各類股，雄獅(2731)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)等跳鎖漲停；國際油價振奮，一度飆漲逾9%，帶動塑化股群起漲，以台塑四寶為首，和油價最直接關聯的台塑化(6505)大漲逾4%，台化(1326)漲幅也近3%，台塑(1301)、南亞(1303)也分別上揚1.5%、0.48%；航空股氣勢強勁，華航(2610)、長榮航(2618)強鎖在漲停板；中纖(1718)前3季獲利出色，每股賺1.4元，早盤強攻漲停板9.51後，漲幅開始收斂至2%左右；合世(1781)前3季每股盈餘4.72元，股價鎖漲停27.9元；口罩族群人氣盡失，恆大(1325)跌幅逾8%、南六(6504)跌幅在6%以上、康那香(9919)跌幅也在5%以上。

分析師指出，美國總統大選不確定性解除，推升股選後的Ｖ型反彈，市場多頭攻勢再起，綠能族群被視為拜登概念股，隨著拜登入主白宮有望，不防多加留意綠能產業。外資自上週以來天天買超，台股短中長均線呈現多頭排列，預估美國選後新一輪財政刺激推出，加上全球央行維持寬鬆政策，若台股量能放大，大盤指數有機會再創新高。

(時報資訊)