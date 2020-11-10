晶圓傳載方案業者家登(3680)2020年10月合併營收約為1.9億元，與上月成長約10.45%，與去年同期成長5.5%；1至10月合併營收約19.8億元，年增7.71%。公司表示，中國車市復甦未如預期，來到相對低點，反觀半導體本業表現持續走揚，有效挹注集團整體營收。

第四季隨著台積電重啟採購及拉貨，家登EUV Pod出貨可望比上季增加，由於半導體本業獲利較佳，對本季本業獲利有所助益。

為了長遠的策略執行與擴張版圖計畫，家登已於近期公告執行增資作業，日前宣布，將辦理現金增資發行新股案，計畫發行760萬股。家登指出，增資資金將用做償還銀行借款及興建土城廠新廠辦。

家登第三季合併營收降至5.58億元，但受惠於業外獲利挹注，歸屬母公司稅後淨利3.57億元創下新高，每股淨利4.81元。

家登2020年前三季合併營收為17.88億元，較2019年同期成長7.9%，平均毛利率34.4％，較2019年同期增加3.8個百分點，營業利益1.22億元，與2019年同期相較減少19.7%，歸屬母公司稅後淨利4.88億元，與2019年同期相較成長59.6%，每股淨利6.0元。

(時報資訊)