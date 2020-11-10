輝瑞和德國夥伴BioNTechBioNTech宣佈新冠疫苗三期臨床試驗疫苗有效率達90％以上，航空雙雄開盤跳空漲停，長榮航(2618)漲停委買張數達6.4萬張，華航(2610)亦有近5萬張的漲停追價買盤；也帶動航太族群的駐龍(4572)漲停，漢翔(2634)、寶一(8222)及晟田(4541)等走揚。

新冠疫苗有望問世，在對抗已經造成逾百萬人死亡、撼動全球經濟、並顛覆日常生活的大流行疾病而言將取得重大勝利，觀光及航空客運復甦終於在望，一年來受到壓抑的觀光、航空股今天全面衝高。

長榮航、華航今年以來航空客運直直落，但航空貨運需求不墜，帶動空運價格飆漲，貨運撐起一片天，也讓國內航空雙雄能力抗這次疫情災難，未來疫苗上市，將有機會迎接報復性旅遊，反倒是客運機票甚至可能出現一票難求，客運的運能及營收有望快速提升，讓整體的營運恢復正常。

(時報資訊)