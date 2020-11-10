美國司法部長巴爾（William Barr）周一授權聯邦檢察官開始調查「大量」的投票違規行為指控，但也要求檢察官略過那些「荒誕或牽強的說法」。

周一稍早，美國總統川普的競選團隊已經提起訴訟，以阻止賓州官員認證總統當選人拜登在該州的勝選。

巴爾在致聯邦檢察官與聯邦調查局（FBI）局長的信中表示：「在某些情況下，就像在某些具體案例中我已經做過的，我授權諸位在認證選舉結果之前，對所在轄區大量的投票與選票違規行為指控進行調查。」

這是川普與民主黨對手拜登在11月3日大選日對決以來，巴爾首次處理選民提出的舞弊指控。拜登在上周六在跨過當選總統的270張選舉人票門檻後，已經發表勝選演說。另一方面，在缺乏證據的情況下，川普一再宣稱這場選舉存在廣泛的舞弊行為。

巴爾在信中提到，雖然應該認真處理嚴正的指控，但似是而非、純屬臆測、荒誕、或是牽強的說法，不應作為啟動聯邦調查的依據。他並表示，這封信中沒有任何內容應被解讀為暗示司法部事實上已經發現影響選舉結果的投票違規行為。

在發出信函數小時之前，巴爾曾與共和黨參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）會面。麥康諾在周一早些時候表示，川普總統完全有權利調查上周大選的「違規行為」。受此影響，周一美股尾盤漲幅收斂。

(時報資訊)