亞太經濟合作會議（APEC）年會將於11月13日舉行，蔡英文總統今天指派台積電創辦人張忠謀，在台北時間20日晚上8點至10點05分線上參與視訊峰會，政委鄧振中及國發會主委龔明鑫代表參與11月16日晚間的APEC年度部長會議。政委唐鳳也受邀請，將以線上方式，參與11月19日的「企業領袖對話」。

總統府發言人張惇涵表示，APEC秘書處在10月26日正式對外轉達主辦國馬來西亞通知，考量疫情因素，今年的APEC經濟領袖會議，將於11月20日（下周五），台北時間晚上2000至2205，於線上召開視訊峰會。而當天，我國的領袖代表，將在總統府視訊會議室，參與今年的經濟領袖會議（AELM）。

蔡英文總統今天早上已在總統府內接見今年我國領袖代表、參與年度部長會議（AMM）的雙部長，以及3位現任我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）的企業界代表。

今年參與年度部長會議的雙部長，分別是：行政院經貿談判辦公室鄧振中政務委員兼總談判代表，以及國家發展委員會龔明鑫主任委員。將代表我國，透過線上方式，參與11月16日晚間的APEC年度部長會議。

我國現任的APEC企業諮詢委員會代表，分別是：宏碁陳俊聖董事長、台灣大哥大林之晨總經理，以及廣達電腦張嘉淵技術長，張惇涵也代表府方感謝三位在數位經濟及資通訊科技領域成功的企業家，將他們推動數位轉型的豐富經驗，在 ABAC 場域分享台灣的努力與成就。

此外，行政院政委唐鳳也受主辦國馬來西亞的企業界邀請，將以線上方式，參與11月19日的「企業領袖對話」(CEO)。唐鳳將以「開放的回應、開放的復甦」(Open Response ＆ Open Recovery)為題，說明我國如何透過開放政府、社會創新及數位科技，提升經濟韌性，加速疫後復甦。

(中時 )