到量販店、超市買鮮奶、優酪乳、優格等商品，總是會在冰櫃前翻來翻去，尋找保存期限最長的購買，然而有20年經歷的量販店經理何默真表示，其實「溫度管理」才是商品保持新鮮的關鍵，若商品多到把出風口擋住，反而會因為冷藏溫度不穩定，導致鮮奶變質，日期挑哪都一樣不新鮮。

何默真在《量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密》一書中寫道，保鮮期較短的鮮奶、優酪乳、豆漿、冷藏飲料等，屬於賣場每日配送商品，進貨時間通常是中午以前，多數廠商還會兼整理賣場商品排面，將保存期限近的排前面，甚至用膠帶黏一些小包裝的鮮奶、豆漿一起促銷，但有些廠商貨進得多，全擺在冷藏櫃架上容易擋住冷藏櫃的出風口，影響冷藏溫度不穩定，容易使鮮奶變質。

何默真說，溫度管理是冷藏商品保持新鮮的關鍵，從製造到貯藏、運送、分銷、零售，必須維持0~7度的溫度，收貨、卸貨時，商品表面溫度也要低於7度以下，因此大家想買到新鮮商品，可以觀察賣場有沒有重視冰櫃的溫度控管、定時紀錄冰櫃溫度。

何默真舉例，像是知名冰淇淋哈根達斯，就會在每間店提供獨立冰箱販售冰淇淋，還願意補貼店家電費，就是為了維持自家冰淇淋能維持在零下18度，也是它的品牌能在全世界保持一定品質的關鍵原因。

本文摘自《量販解密：愛買、大潤發、家樂福，20年資歷專業達人，完全破解量販店讓人狂掃貨的暢銷祕密》/何默真/方言文化

(中時新聞網)