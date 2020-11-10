台南市白河區一名林姓男子，上周五晚間因為向自己兒子借車遭拒，雙方爆發口角，林男要拿「傢伙」教訓孩子，沒想到竟是拿出手槍，嚇得兒子奪門而逃，打電話向110報警，白河警分局據報派員趕往現場，林男起初矢口否認，最後還是被警方在住處後方找到改造手槍及子彈，訊後依違反槍砲彈藥管制條例及恐嚇危害安全等罪嫌送辦。

白河警方調查，45歲的林姓男子與21歲的兒子同住一屋簷下但感情不睦，雙方經常吵架，6日林男未告知就擅自將兒子轎車開出門，返家後遭兒子質問，你一言我一句越吵越兇，林男對兒子態度非常不滿，嗆聲要教訓他。

沒想到父親教訓兒子不是拿藤條，林男走入房間內，轉身竟拿出「雙槍」指向兒子威嚇，嗆聲要輸贏，兒子見狀嚇得六神無主，拔腿就往外跑，一邊拿手機撥打110報案。

警方接到報案後，立即由白河派出所所長陳永旺帶隊，全副武裝趕到現場，化解雙方衝突並了解案情，到場時已未見槍枝，且林男直說只是父子吵架說大聲話，孩子怕了才報警，但因他眼神飄忽，不時看向窗外，員警四下搜索，在住處後方防火巷找到改造手槍2把及子彈40發，林男這才無法狡辯，被帶回警局。

林男見事跡敗露，向警方供稱因個人喜歡槍枝，才從網路上買來收藏，警方除將槍彈送鑑驗採證，並向上溯源擴大追查槍彈來源，林男也遭檢方聲押獲准；白河分局長陳明宏提醒，「槍砲彈藥刀械管制條例」部分條文今年6月修正後，持有非制式、制式槍械同樣論處，若未經許可，持有、寄藏或意圖販賣而陳列槍砲、彈藥者，處5年以上有期徒刑，併科新臺幣1000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

台南白河一名林姓男子因借車跟兒子爭吵，氣憤下竟亮槍恐嚇，兒子報案反遭警逮。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

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