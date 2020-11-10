張信哲近年將工作重心放在大陸，上月他在上海震旦博物館跨界辦「民．潮月份牌珍稀畫稿與二十世紀時尚潮流展」，今(10日)周刊報導，他還有意進軍幕後當電影製作人，去年開拍電影《有一點動心》，他掛名出品人，邀來言承旭及演出《我和我的祖國》的任素汐合作。

今年因新冠肺炎疫情，許多演藝人員工作都受到影響，近年常在各地巡演的「情歌王子」張信哲，今年4月原定在倫敦的皇家亞伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉辦「未來式」演唱會，因疫情場地關閉，他只好決定取消，後來回到雲林老家陪伴媽媽，度過溫馨的生日。

雖無法開唱，張信哲最近將觸角伸到開展，還受邀替「一首歌一個故事·趙英俊某些作品重唱企劃」獻聲，獻唱王菲2015年為電影《港囧》獻唱的主題曲〈清風徐來〉，獲得不少好評。據《鏡週刊》報導，過去張信哲和劉嘉玲合唱的〈有一點動心〉是國民金曲，去年他將這首歌轉拍成愛情喜劇，自己身兼製作人。

據知，上月在大陸「全國院線國產影片推介會」中，出現電影《有一點動心》預告，除了主角有言承旭、任素汐及戚薇外，導演也找來陳嘉上，出品人是張信哲，票房上看80億台幣，但因為疫情，上映日期一改再改，目前敲定明年「520告白日」。

(中時新聞網)