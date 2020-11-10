台中太平區1位近80歲的蘇姓老翁日前一大早徒步走到新平派出所報案，稱自己的妻子失蹤了，希望警方協尋，派出所值班員警細心詢問案情，發現老翁語焉不詳，反而對自己的身分無法表達，這時洪姓員警看著老翁的側背包，心想背包內是否有蛛絲馬跡，果然於背包內找到一張小紙條有其妻子手機號碼，聯繫後原來是老翁患有失智症，自稱半夜睡不著外出散步竟迷途路上，家屬非常感謝警方協助，並順利助老翁返家。

太平警分局新平派出所警員日前上午6點多執行值班勤務，發現派出所門外有1位老翁在外面徘徊，隨即上前關心，當時老翁向警方表示，自己的妻子失蹤了，希望警方幫忙協尋。

員警先將老翁帶至派出所內，結果反而是老翁無法提出妻子的個資，當時老翁說詞反覆，對自己身分及住處卻無法道出，這時細心的員警見老翁身上的側背包，心想背包內或許有一些資訊，果然在背包內發現一的小紙條，紙條上有1位陳姓婦人的手機號碼，經撥打後發現為老翁的妻子，睡夢中的妻子大為驚訝，心想丈夫不是在家中嗎？

婦人趕緊到派出所領回老翁，原來老翁患有失智現象，自稱半夜睡不著外出，找不到回家的路，又記憶錯置誤以為是妻子迷路，發現派出所就入內報案，經員警查詢後才知自己迷路了，瞬間案情大逆轉。

老翁的妻子表示，丈夫患有失智現象，不知道會嚴重到這程度，自己也嚇一跳，表示近期會多注意其的動態，避免類似情形發生，非常感謝警方熱心為民服務。

(中時 )