2020年馬來西亞APEC經濟領袖會議，將於11月20日（星期五）晚間8點舉行，2020年因新冠肺炎疫情影響，改為線上會議。總統蔡英文委由台積電創辦人張忠謀擔任領袖代表，在總統府視訊會議室與會。

蔡英文表示，這是第三次由張忠謀擔任領袖代表（智利APEC未舉行），出席APEC會議，對於促進台灣和其他夥伴國家的合作，成果非常豐碩。

蔡英文指出，今年正值全球供應鏈重整的關鍵時刻，政府能夠再次借重張忠謀的經驗，將台灣對區域發展的貢獻，以及對未來的規劃和建言，清楚傳達給所有APEC成員，這不但是一個最適當的選擇，同時也非常具有意義。

今年APEC的年度主題，是「優化人民潛力，共享韌性繁榮未來：調整、優先、進展」。面對全球疫情衝擊，今年度的「經濟領袖會議（AELM）」，也會邀請各國領袖，針對如何促進全球進行共同防疫，以及繼續深化永續且創新的經濟成長，還有對於提出「APEC後2020願景」，來共同發表意見。

蔡英文交付張忠謀和其他團員2大任務：第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解台灣所做出的努力；台灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。防疫是全球性的議題，沒有一個國家可以置身事外。國際社會的所有成員，必須不分彼此，共同合作，才能面對挑戰。台灣已經進行許多防疫物資的捐贈和合作交換，也和許多國家共商防疫策略，分享研究成果，希望能一起繼續推動快篩、疫苗、藥品的研發。期許張領袖代表能夠向APEC會員傳達台灣願意繼續貢獻豐沛的公衛專業、醫療能量和防疫經驗，以強化亞太地區醫療公衛體系，以及全球的防疫工作。

第二，希望代表國能夠達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。

面對全球供應鏈重組的時刻，台灣要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長。此外，台灣也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化台灣在APEC的參與，協助台灣企業進行多元全球布局，透過和重要夥伴國家合作，結合彼此的不同優勢，共創雙贏。

蔡英文期盼，張忠謀以多年業界經驗，帶領帶領團員，強化台灣和APEC夥伴國家的合作關係，為台灣找到最關鍵的利基。台灣今年的APEC代表團，一定可以圓滿完成任務。

(工商 )