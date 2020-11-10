明泰科技（3380）第三季受惠於無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長，再加上合併仲琦營收挹注，單季EPS達0.44元，雖僅小勝上季的0.39元，但卻較去年同期的0.16元倍增，且順利創下2016年第二季以來的新高。

明泰科技自行結算第三季合併營收為96.71億元，較前一季增加約25.2％，明泰表示，第三季營收大幅成長，主要是受惠於無線寬頻、數位多媒體等各產品出貨成長，以第三季的產品組合言之，無線寬頻網路產品佔比最高，達46％，其次依序為數位多媒體網路產品（Digital Multimedia）占30％，區域／都會網路產品（LAN／MAN）占21％，其他佔3％。

受惠於營運規模放大，再加上產品組合優化，明泰第三季營業毛利較前一季成長15.2％，來到14.58億元，另在營業費用部分，因成本控制得宜，單季營業費用僅10.81億元，營業費用率較前一季減少約2個百分點，只餘11.2％，營業淨利為新台幣3.77億元，營業利益率為3.9％，經結算單季歸屬於母公司業主的淨利為2.4億元，EPS0.44元。

受惠於第三季獲利拉高，明泰累計前三季合併營收達到223.81億元，較去年同期激增100.8％；前三季各產品線的營收比重，無線寬頻網路產品 （Wireless Broadband）佔44％，區域/都會網路產品（LAN/MAN）佔29％，數位多媒體網路產品（Digital Multimedia）佔22％，其他（Others）佔5％，換算營業毛利較去年同期成長86.7％，來到35.7億元；營業費用為30.28億元，營業費用率亦較去年同期減少約2.5個百分點，為13.5％；營業淨利為5.42億元，營業利益率為2.4％；稅後淨利為4.03億元，歸屬於母公司本期淨利為3.22億元，每股盈餘為0.6元也明顯優於去年同期的0.32元。

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