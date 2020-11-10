美國輝瑞大藥廠疫苗研發報喜，第3期臨床試驗初步分析預防效果超過90%，美股聞訊大漲。不過，口罩概念股表現疲弱，恆大一度觸及跌停，康那香、南六跌幅均超過6%。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技夥伴BioNTech宣布，聯手研發的疫苗第3期臨床試驗初步分析顯示預防效果超過90%。受這項消息激勵，道瓊工業指數盤初一度暴漲1610點，不過終場漲幅收斂，漲834.57點、2.95%，收在29157.97點。

法人分析，航空、餐飲、觀光等產業原為疫情衝擊第一排，但受惠疫苗佳音利多，表現將回溫。原先受惠疫情的產業將產生逆轉，包含口罩、耳溫槍、額溫槍、清潔用品等。

口罩概念股康那香前3季稅後淨利6.85億元，EPS 3.51元。不過康那香今天股價一度下挫至37.75元，下跌3.7元、跌逾8%；恆大則是一度觸及跌停價121.5元。

南六前3季稅後淨利達10.28億元，較去年3.68億元，成長179.15%，累積前3季EPS 14.16元，賺超過一個股本。不過股價今天同樣疲弱，早盤低點至209元、跌逾7%，跌勢隨後收斂，至213元附近震盪。（編輯：趙蔚蘭）1091110

(中央社)