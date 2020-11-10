不少年輕人離鄉背井在外打拚，要控制生活零零總總的開銷，許多人會在房租上精打細算，不過，有一名網友瀏覽租屋網時，見到一間雅房月租僅2500元，但圖片打開讓他傻眼，他將連結PO上網問「這種房子拿來出租是可以的嗎？」許多人一看後猛搖頭稱「根本世界奇觀」。

原PO昨（9）日於PTT貼文指出，剛剛瀏覽租屋網看房子，赫然見高雄三民區一間雅房，月以2500元出租，根據登記資料顯示，3坪大小卻標榜有床、洗衣機及冰箱，甚至還有陽台，而且還包水電管理費，由於附近的生活機能也符合他的理想條件。不過，實際點進連結一看，照片上顯示的空間根本不到3坪大，說穿了根本就是在廚房走道，鋪上一張床，完全無任何走動空間，讓原PO傻眼「欸不是！這怎麼看都像是廚房吧？」，並問及「這種像廚房一樣的地方拿來出租是可以的嗎？」

而不少網友看完後，都猛搖頭直呼「有台灣價值，很可以」、「台灣奇觀」、「我也想租我家廚房了，有人需要嗎？」、「房東賺到一個沒極限」、「難以想像進去整個油耗味」、「這也太髒了....睡到一半會有蟑螂爬過來」。

據《東森新聞》報導，這名房東也承認，其實這雅房就是利用廚房的空間，將走道變成一個床位，而房東更加碼表示，若想再更便宜點，還有用浴簾圍起來的床位，仍可擁有自己的私人空間。事實上，這名房東認為，一切都是照法規走，只是合法出租「空間」，一切合情合理，而租客若覺得接受，就可直接簽約。據大樓警衛指出，該房子是大樓內最大間，一共50坪，裡頭有十幾位租客，可說是出入相當複雜；也有知情的鄰居透露，其實該房東只是二房東，過去已有勸導，但狀況未能改善。

(中時新聞網)