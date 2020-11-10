就讀長榮大學的馬國女大生遭擄殺，在嫌犯遭逮、受害人父母來台處理後事後，這起令人心痛的案例不再占據新聞版面，長榮大學學生昨天po文，指事發地點的路燈近日又變暗了。感嘆「一個人的死真的容易忘記」，對此，台南市府工務局曝最新進度，強調路燈已修復，但網友仍嗆「市長家門口的路燈絕對不會發生這種事」。

原PO在網路平台Dcard痛心表示，「一個人的死真的容易忘記」，他並附上2圖佐證，從長榮大學路燈上新聞後，不到3天，就開始關燈。此PO文立刻引起網友關注，「一個人的死，才照亮整條路，連光明燈都只是做出來的」、「果然網友說的今日公祭，明日忘記是常態」。

台南市政府工務局昨在臉書發文表示，有民眾反映台鐵支線便道路燈不亮，經歸仁區公所9日上午請路燈維修廠商檢視，發現路口有一盞路燈因燈桿開關跳脫，導致路燈不亮，廠商已維修完成恢復亮燈。至於路燈開關時間？市府表示，是以台電供電為主，台電供電係參照台灣地區日出日沒時刻表時間，目前時間以晚上5時20分開啟，隔日上午6點關閉。

工務局雖已修復路燈照明，但底下網友仍批公部門做事心態，「市長家門口的路燈絕對不會發生這種事」、「別人是出事就會重視……現在是出事還要等民眾反應才會維修...加油好嗎！」、「綠色執政，品質保證（廢到笑）」、「不要只是針對出事地點做做樣子而已」。

(中時新聞網)