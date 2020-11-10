馬來西亞女僑生命案發生，顯示我國校安出現漏洞。台北商業大學校長張瑞雄認為，教官可在校園24小時輪班駐校，但現已退出校園，校安人員把關程度有所不及，讓人備感憂心；同時大學校園宿舍不足，呼籲教育部盤點，可將閒置用地提供大學作宿舍使用，嘉惠學子，替學生住宿安全把關。

國家政策研究基金會今(10)日召開記者會，討論「校園安全誰來補牢」。針對大馬女僑生命案，張瑞雄指出，這起事件首先反映我國大學宿舍嚴重不足，甚至是位於都會區的學校，校地不夠，更缺乏足夠經費興建校內宿舍。

張瑞雄提到，台北就有許多閒置地，校內宿舍安全性一定優於校外住宿，因此建議教育部與相關政府部會可盤點，並予以協助，將這些空地提供學校當作宿舍，讓國內與境外生都受惠。

張瑞雄說，教育部已勒令教官全面退出校園，但就學生角度來說，教官可24小時輪班駐校，並且身分也是老師，與學生的關係親近，溝通效果優於只是職員的校安人員，現在教官雖已全面改為校安替代，「教官還是好用一點」。

張瑞雄也說，這起事件反應校內外照明不足，因此希望校內與鄰近校園地區，都可以改裝成感應式照明，如此也比一般照明更省電。

至於學生人身安全，張瑞雄則指出，過去教育部曾對小學生推行使用科技手環，掌握學童所在地點，並即時通報，如此也可通行於大專校院學生，費用不會太昂貴，建議教育部廣泛發放。

台北科技大學教授周家華則說，這起事件讓校內外主管，甚至諸多警政主管都下台，「我要沉重的講，然後呢？不能擔保以後不會發生」，即便媒體討論已減少，但學生在Dcard上的網路討論熱度不減。

「沒有安全的學校，學習就不可能發生」，周家華說，少子女化的現在，每所學校都在拚招生、拚排名，實乃無可厚非之事實，然而校園安全卻是招生多少、排名好壞的基礎，沒有校園安全，遑論其他。

立委謝衣鳳說，大馬女僑命案發生，接連反映出內政部治安會報已1年沒有召開，治安會報並不是只具備宣示性作用，中央是否有辦法，讓教育部、內政部、警政署、地方縣市政府與各級地方學校，可以做到完整的橫向溝通，值得反思與檢討。

(旺報 )