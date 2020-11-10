【現場直播】行政院長蘇貞昌 赴立法院備詢｜2020.11.10

日前馬籍女大生在台遇害，國民黨立委江啟臣爆料每2個月應開一次的行政院治安會報，以及每3個月開一次的食安會報，竟已長達1年沒開，行政院長蘇貞昌今日於立院受訪時表示，防疫期間，政府要求民間不必聚會保持社交距離，政府當然要帶頭做，現在會議將陸續進行，重點是行政結果要好才有效。

蘇貞昌說，台灣防疫做得好、紓困最快，3倍券得到最好效果。政府過去當然有大型會議，集合很多人討論很多題目，疫情期間把這些會議，改成不要大型聚集，而用各種題目分開，以專案會議方式進行。

蘇貞昌表示，雖然會議規模比較小，但比較機動，也達到防疫效果，若一方面享受防疫效果，卻又罵政府這樣做，不公平，也對公務員不合理，現在已經2百多天本土零確診，這是政府機動靈活運用的結果。

陸委會主委陳明通昨日於立院專案報告指出，北京可能在美國總統大選後，加大操作促統，蘇貞昌說，中國不放棄統一台灣，台灣人民警覺也越來越高，也認知中國是對台最不友善的國家。

蘇貞昌表示，台灣是同舟一命，人民政府團結，才能有效防疫跟防止中國統一併吞台灣，當中難免有人執迷不悟跟中國唱和，要漸統的人執迷不悟跟中國唱和，這些人將越來越被主流民意唾棄，看清他們嘴臉。

(中時 )