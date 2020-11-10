高市副市長林欽榮展示模擬畫面，勾勒輕軌二階完工後的交通樣貌。（林宏聰攝）

高雄輕軌二階因爭議不斷，前市長韓國瑜上任後暫停施工，市府10日上午大陣仗舉行「輕軌復工記者會」，說明9大優化方案，強調完工後道路服務品質比現在更佳，副市長林欽榮、捷運局長吳義隆更多次掛保證，施工過程不會有交通黑暗期；市長陳其邁則直言「輕軌不能一拖再拖」，他當場提出3點理由，宣布輕軌二階即刻復工，2022年11月美術館路段通車、2023年全線通車。

陳其邁親自出席記者會，強調市府團隊用最嚴謹態度，針對問題，用更好的方案、優化路型解決民眾疑慮，透過客觀證據在路網新建過程與社會對話，獲得人民信賴。

他說，輕軌復工是健全捷運路網重要的基礎，未來搭配捷運黃線、紅線延伸線健全高雄捷運路網，未來串聯國際海空港口或國內高鐵、台鐵，將可帶動未來100年發展。

陳其邁提到，當年高雄捷運紅線、黃線規畫時，不會差台北太多，但也因為拖太久沒解決，直到謝長廷當市長宣布全面動工，才開啟後續的捷運路網建構，所以「拖，放在那裡，問題不會解決，要更積極解決問題，才是負責任政府的態度」。

他說，基於3項理由，他宣布輕軌即刻復工：首先是路網成形攸關產業轉型、城市競爭力提升，刻不容緩；其次，他認為大眾運輸結合公共設施，是市民基本權利，新北輕軌建設全部規畫，49個車站經過20個學校，便利通勤，新北的輕軌建設已超越高雄；最後則是高雄輕軌二階爭議又拖過2年，經過科學證據、民意調查，不論全體高雄市民或沿線居民，皆有7成民眾認同輕軌。

陳其邁要求輕軌施工團隊，用更謙卑的態度陸續跟市民溝通，逐一釐清民眾疑慮，現在是高雄面對問題，迎頭趕上城市競爭的時刻，預計美術館段到博愛路趕在2022年11月通車，2023年包括大順路段全面通車，「這是我下達的命令」。

督導輕軌工程的副市長林欽榮簡報原路線9項路型優化措施，並強調輕軌施工不應讓市民陷入交通黑暗期，但有些不方便是必然的，他一連說了2次「非常有把握」，因輕軌大體上是路面行車，美術館路段皆在園區內，對美術館路行車沒有影響，其他路段則規畫與水利局同時鋪設箱涵，採淺挖甚至是預鑄工法，加快施工速度；高市捷運局長吳義隆則展現信心，宣示「施工期間，透過交通維持一定能夠讓民眾運行非常順暢」。

高市交通局長張淑娟出示交通影響動態模擬結果，顯示輕軌全線路段通車後，汽機車車行速度仍可維持45公里，少數較窄路段也能有30公里時速，而交通疑慮較高的大順路段，41個路口將規畫17個大型路口禁止左轉，並拓寬龍德新路、延伸至民族路作為替代道路，評估完工後建工路以東道路服務品質將可維持現有水準，建工路以西則透過號誌時制改善，讓服務水準更提升。

此外，民眾擔心輕軌影響停車空間，市府表示，沿線7.3公里共取消345個路邊停車格，但協調公私有路外停車格，加上高雄高工允諾新建立體停車場，輕軌二階沿線總共將增加3024個停車位，並新增48個臨時卸貨彎，補足民眾停車及卸貨需求。

高雄市環狀輕軌全長22.1公里、共37站，分2階段施工。一階（C1至C14站）2015年底通車營運，二階原定2021年6月完工，但美術館路、大順路段屢掀爭議，韓國瑜暫時停工與地方溝通，陳其邁上任後傾向復工，市府陸續進行路型優化、民意調查，10日上午舉行記者會宣布復工。

(中時 )