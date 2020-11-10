衛福部部長陳時中日前拋出明年健保費率恐調整，引發社會討論，健保會也擬在11月20日的健保委員會中討論是否調整，而依健保署規劃，健保費率恐從目前的4.69％上漲最高恐達5.55％，對此，消基會副董事長吳榮達表示，政府除了應撥補不足款487億元外，部分如愛滋病治療等應回到公務預算編列，也應開徵酒捐以挹注健保經費，如果健保要調整費率，最高也僅能調整至調降前的5.17％。

健保會委員、消基會副董事長吳榮達表示，如果健保費率未調整，則至明年年底健保責任準備金恐怕僅剩0.6至0.7個月，「確實有其壓力」，因此預計11月20日召開會議討論明年健保費率是否調整。

吳榮達說，但如果檢討健保收入，其中依保法規定政府應負擔36％的健保費用，健保會多次會議討論指出，認為政府計算基礎與法遵有違，如以2016年至2019年計算，撥補不足金額已達487億元，而36％為政府每年度應負擔健保費用的最低下限比例，政府在此時應提高應負擔比例，以減緩民眾健保費用負擔；健保法明定政府可開徵菸捐、酒捐提列為安全準備，但酒捐卻至今未能實施。

吳榮達也提及，如從健保支出來看，如原本全由疾管署公務預算支出的愛滋病患者治療費用，現在只要患者服藥滿2年的醫療費用，就改由健保支出，2019年為例，健保就支出41億元治療愛滋病患者。

若以健保署規劃的調整方向，健保費率漲幅最高恐達18.34％，吳榮達呼籲，以目前國內外社會經濟環境俱差及民眾及企業界難以負擔的情況下，即使明年健保費率到了非漲不可的情況，至多應回到5.17％調降前的原費率，降低健保保費調漲對民眾及企業的衝擊。

(中時 )