台中市政府警察局第二分局召開109年下半年「校園安全治安座談會」。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第二分局為提升轄區內校園及學生人身安全，9日下午召開109年下半年「校園安全治安座談會」，由分局長蔡元戎親自主持，北區內大學、高中、國中及國小等共計19所學校皆派員參與，市議員陳文政、陳政顯、賴佳微服務處代表與區長柯宏黛亦一同與會，透過雙向溝通，深化校園安全機制。

蔡元戎表示，已率分局幹部前往各級學校一一訪視，進行校園環境安全檢測，並透過「第二分局校園安全防護專區」LINE群組，讓警方與校方能充分互動溝通，掌握時效，即時反應及處理問題；另警方亦派員與學校共同檢測校園周邊監視器及照明，以消弭治安死角。除此之外，每日並增加編排至少4班校園周邊巡邏(7-9時、12-14時、16-18時及20-22時)勤務，增加見警率，且加強淨化兒少不良場所及管控轄區治安顧慮人口及性侵害報到列管情形，藉由全面強化各項作為，落實校園安全。

本次會議轄區19所學校均非常重視，其中有10所學校由校長親自參加，另有5名家長會長親自出席。台中一中校長林隆諺、臺中二中校長許耀文、新民高中校長薛光豐及立人國小校長李秀美、篤行國小校長彭瑞洵及家長會長廖奕婷律師均踴躍提出建言，包括：青少年易聚集(滋事)場所與傍晚課後照護下課時段加強巡邏、增加人身安全宣導及路口監視器調整角度等事宜，蔡分局長當場允諾將全力配合，除部分地點增設巡邏箱外，並將提高巡邏密度，增加見警率，未來也將針對學生人身安全及自我防衛意識加強犯罪預防宣導，確保師生人身及個人財物安全。

蔡元戎表示，維護校園安全是全民共識，藉由本次座談讓校方了解警方守護校園的決心，也期盼透過現有建立之溝通聯繫平台，讓警政及教育單位彼此能暢所欲言、毫無距離。

(中時 )