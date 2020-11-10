「 潯陽江頭夜送客，楓葉荻花秋瑟瑟.....。」曾偶聽前清大校長劉炯朗以母語粵語吟誦《琵琶行》，音韻獨特，粵語比國語更近古音，在他沙啞的嗓音帶領下，剎那間，我們好像回到9世紀初的潯陽江畔，與白居易的心相遇。

劉炯朗，於民國109年11月7日過世，享年86歲。他在計算機領域上的成就，以及教育上的貢獻，特別是任清大校長期間，處理輻生所情殺事件，「無論殺人或被殺，都是清大的學生」，一體關懷，留下難以超越的典範。

劉炯朗的國語帶著廣東腔，因為他是來自澳門的「僑生」。但是這位僑生在台灣有服役，與一般僑生不同，過去講到這段，他總是哈哈大笑。

劉炯朗生在廣州，其父劉沛然是中華民國空軍，在抗戰時期，駐防於重慶、昆明，與家庭分離8年，劉炯朗隨母親與兄弟避戰亂於葡萄牙屬地澳門。

當時香港已淪陷，澳門因葡萄牙在二戰期間保持中立，倖免於日軍侵擾。母親從小就教他唐詩宋詞，生活雖然清苦，但教育不曾中斷。劉炯朗曾說，回過頭來看，他在澳門接受非常好的中小學教育，打下日後發展基礎。

「那時澳門沒有大學，所以沒有升學壓力，我們讀書很快樂，學校裡什麼都教，為學生準備的是全人教育，不是考試掛帥，至今天，我引用的很多東西，都是高中、初中時，打下的底子，」他曾經這樣說。

抗日戰爭雖勝利，國府又失守於大陸，其父劉沛然隨著政府遷徒至台灣，並在岡山空軍官校任教，劉炯朗兄弟在澳門完成中學教育後，申辦來台依親，住在岡山空軍眷村，以一般學生身份參加大學入學考試，並非在香港參加海外招生，因此他如同國內一般生，必須服役，但是他認為，能為國家服兵役，覺得很光榮。

劉炯朗考大學時，台灣只有四所大學，即台大、省立師範學院、省立台南工學院（成大前身）及省立台中農學院。各校獨自招生，沒有聯招。他報考兩所，考取台南工學院後，在民國41年進入電機系就讀。

他憶及成大的求學生活曾說，「成大的教育，讓我學會讀書方法，養成研究習慣，為我後來進入MIT就讀，做了很好的準備，不過大學前2、3年沒有想到出國，當時國內也沒有研究所可考，但是我讀書很認真。」

1950年代的台灣，電機系畢業生只有兩條出路，一是台電公司，一是電信局。劉炯朗希望繼續在學術上深造。民國45年，他考取清華大學第一屆原子科學研究所，後來又在留學考試中得到第一名，是該在國內就讀，或是赴美求學？經費如何而來？

在萬般思緒中，他決定先當兵，在服役期間，獲得成大「李氏獎學金」獎助2年5000美元加機票，令他的赴美求學計畫得以落實，並由此開啟學術之路。

劉炯朗學貫東西，兼具理性與感性，在2005年開始，在IC之音主持「我愛談天你愛笑」單元，表現驚艷，很受歡迎。他的討論主題橫跨天文、地理、人文、藝術、科學與校園等，聽他談古論今，是汲取智慧，也是一種享受。如今哲人凋零，令人歎息。

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