美國總統川普於大選落敗，不少台灣川粉湧入美國在台協會(AIT）臉書洗版謾罵，外交部指控這些留言出自機器人帳號，目的是要製造台美之間的矛盾。但北市議員王鴻薇10日發現，實際向北市警局索資，目前根本尚未接獲相關的檢舉、報案，或是啟動調查，外交部的說法根本就是在轉移蔡政府押錯寶的焦點。

王鴻薇表示，在美國大選進行前，民進黨內許多政治人物就紛紛表態支持川普，高調在臉書發文力挺，連帶一大群的綠營側翼粉絲專頁也大力支持，甚至對川普的競爭者拜登抹黑、抹紅，顯然已經嚴重得罪了民主黨。而現在結果確定，川紛出征AIT的臉書，外交部又要賴給機器人帳號，完全就是在轉移焦點。

「美國既然是我國重要盟友，政府就不能放任這些謾罵、攻擊的留言！」王鴻薇指出，留言甚至對美國總統當選人及政黨胡亂的惡意抹黑，這種可能嚴重影響台美關係的事件，應盡速報案調查，而不是無憑無據的指控，政府既已明顯押錯寶，就別把台美關係的影響都推給在野黨，或是「機器人帳號」，應趕快想辦法修復。

(中時 )