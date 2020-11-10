淡水區中山北路一段上有30幾家住戶佔用國有地，其中有住戶以木板搭建出5層高樓，民眾還將家用廢水排放到溪流中，使溪流成臭水溝，淡水區地政事務所表示，初步會勘後認定有占用國有財產署地事實；國有財產署回應，將盡快鑑界土地，後續則依法處理。

新興里長吳錦泉說，登革熱疫情不止，有住戶投訴中山北路屋子後方水溝發臭，怕孳生蚊蟲，連絡他前往清理，他到水溝處後發現周遭堆置雜物，且公、私地分不清，於是請淡水區公所、地政局等單位釐清地界範圍，一行人赫然發現近30間住戶們竟長年違法占用公有地。

吳錦泉補充，住戶們在國有地上用雜物、木頭搭建成亂七八糟的違建築物，甚至還將生活廢水排入以前第一號橋小溪中，使該小溪流成為臭水溝，如今水溝臭到不能處理要求他出面清理，卻意外揭發住戶們佔用國有地，真是「沒事抓一條蟲放屁股癢」，讓一整排住戶成違建列管戶。

淡水區地政事務所表示，會勘時已完成初步土地指界，確認土地坐落位置及釐清使用狀況，發現居民搭建鐵棚、木製品等占用新興段717地號事實，而依法國有財產署是土地所有權者，必須依法清理環境。

國有財產署回應，後續將由國有財產處進行鑑定，若有違法占用事實，將依法請新北市政府協助介入調查，居民若想合法占用可由佔用人向國有財產署合法租借、買賣或是自行拆除還地於政府，否則國有財產署可提出民事訴訟或是刑法竊佔提告。

(中時 )