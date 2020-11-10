在瑞典一法院暫停了將華為排除在5G網路供應商之外的判決之後，瑞典電信監管單位PTS周一也同步地暫停了5G頻譜的拍賣。

瑞典政府在上個月因國家安全原因將華為排除在5G網路設備供應商之外，要求參與5G頻譜拍賣的電信商在2025年初前移除公司的華為設備。而華為在上周提出上訴。

瑞典行政法院的裁決，將允許華為參與瑞典即將舉行的5G頻譜拍賣。

華為中東歐和北歐主管告知路透，華為沒有進一步法律行動的計畫，等待瑞典主管單位的建設性對話。

瑞典將於周二舉行5G頻譜拍賣，原先預期華為的缺席將讓諾基亞、愛立信等獲益。

監管單位PTS非正式地告知電信營運商暫停拍賣的消息，將盡快審視重啟程序的可能。

一產業顧問表示，此並非華為的勝利，也不是瑞典政府的損失，圍繞在拍賣條件的不確定性是PTS暫停頻譜拍賣的原因。

瑞典拍賣3.5 GHz和2.3 GHz頻譜對支援5G的高數據傳輸應用至為重要。

資深法官Lundmark在法院聲明中指出，允許中止(暫停)的判決意指，在行政法院繼續審理該案的期間內，有關華為產品使用的條款將不適用。

(時報資訊)