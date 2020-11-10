美股消息面：

1.美國製藥大廠輝瑞公布令人振奮的新冠疫苗後期試驗數據，為黯淡的原油市場前景帶來一絲曙光，周一紐約期油收漲3.15美元或8.48%，為每桶40.29美元，創下5個月來最大單日漲幅。倫敦布蘭特期油大漲2.95美元或7.48%，收在每桶42.4美元。

2.新冠疫苗後期試驗的好消息，以及拜登宣布當選美國總統，降低了美國政治局勢的不確定性，提高市場的風險偏好，避險資產日圓遭到拋售，周一日圓兌美元匯價一度下挫逾2%。美元兌歐元漲0.41%，投資人追捧美元，因預期在有疫苖的情況下，美股的經濟復甦步伐會比較歐洲快。尾盤美元指數上揚0.57%，報92.695。

3.投資人預期疫苖問世將結束這場肆虐全球將近1整年的疫情，並加快經濟復甦，在避險情緒降溫下，周一紐約期金收盤重挫97.3美元或5%，為每盎司1854.4美元，跌破1900美元大關，並創下2013年6月來最大單日跌幅。現貨金收跌4.42%，為每盎司1863.7美元，盤中一度下挫5.13%，最低跌至每盎司1849.6美元。

(時報資訊)