日本10月銀行放款年增幅6.2%明顯放緩，而在疫情持續肆虐下，部分大集團甚至已開始償還銀行貸款，對於資金需求倒沒有這麼強烈。相反地，小公司還是一直有資金需求急迫性。

日本央行官員補充，大企業對資金需求已到高峰，產業中對資金需求甚至出現縮手現象。但是，信用金庫(shinkin)放款金額卻有增無減，甚至屢創新高。

專門與日本中小企業，或跟當地居民有密切資金來往的信用金庫，持續借放鉅額款項給需要企業主。報告中記錄，信用金庫10月放款率急增8%，增幅也創下紀錄。這也表示，還有很多受到疫情衝擊的中小企業，需要大量資金來周轉。

日本央行這份銀行放款報告，日本全部銀行10月放款年增率為6.2%，較9月6.4%與8月6.7%都來得少一點，但比市場預估年增率5.7%，要來得多些。其中，大集團主要資金來源的大銀行，10月放款率增幅為6.7%，較9月7.3%略為下滑。顯示大企業資金需求減緩，對於景氣尚未全面明朗化前，償還部分貸款先，借貸再停看聽。

新冠肺炎持續侵襲日本社會，約一星期前日本單日確診人數又破千，創近3個月來最高。菅義偉政府今早也指出，將推出新一輪疫情紓困救助計畫。日本經濟部長在今早記者會中表示，2020財年將推出第3次新冠肺炎救助計畫，據悉金額規模落在10兆至15兆日圓間，約970億美金。為抵抗疫情帶來經濟衝擊，日本政府前前後後已投入，共約27兆日圓鉅額資金。

(時報資訊)