高人氣高話題的日本的連鎖品牌「藏壽司」，10日在桃園開幕首間街邊店，暫時滿足國人偽出國大嗑日本壽司的感受。台灣房屋集團統計藏壽司六大據點，一公里內的住宅平均房價，3年來，房價漲幅最大的是「台中中清路店」周邊住宅，達15.6%，其次是「青埔領航南路店」漲7.4%，和「三重捷運路店」漲4.2%。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今年10月「亞洲藏壽司」股票掛牌，也引起市場高度關注，日商插旗設店，不僅在商圈有導客效應，也成為房市風向的另類指標，觀察這六間「土藏造型街邊店」選址，有三大特點：首先，都位於「新興重劃區域」，才有足夠遼闊的基地完整複製日本街邊店的樣貌；第二，偏好選擇具有發展潛力的區域；第三，看準消費人口與人口成長區，加上「藏壽司」具話題又吸引人潮的商家進駐後，有機會帶動其他店家進駐意願，或是重點區域的特性因而設立據點。

江怡慧強調，有人潮就會有錢潮，是不變的定理，許多知名連鎖品牌選址常常具有地域指標性，有些甚至是附近店面租金或房地價的保證，從觀察藏壽司土藏造型店各店周邊的房價表現變化，顯見藏壽司展店對選址相當具有投資遠見，反之也可說大型日商展店選址，是一種觀測房市風向的另類指標。

位於台中單元8重劃區內，住宅房價漲幅奪冠的「台中中清路店」，最新實價登錄統計，周邊住宅房價由3年前每坪23.8萬元，來到2020年每坪27.4萬元，足足漲幅達15.6%；與台中市北屯區住宅均價每坪20.3萬元相較，更高於區域房價35%。房價漲幅第二名的「青埔領航南路店」，所於青埔高鐵特區，2020年周邊房價來到27.5萬元，較3年前的每坪25.6萬元相比，成長了7.4%，若與中壢區平均房價相比更高達36.8%。周邊房價漲幅4.2%居三的是三重捷運店。

(時報資訊)